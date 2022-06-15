ВОЗ созовёт чрезвычайный комитет для оценки опасности оспы обезьян

ВОЗ созовёт чрезвычайный комитет для оценки опасности оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения 23 июня созовёт комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить, представляет ли вспышка оспы обезьян чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он заявил, что в рамках текущей вспышки вирус оспы обезьян ведёт себя необычно по сравнению с предыдущими случаями и вызывает беспокойство, пишет kommersant.ru.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтверждённых случаев вируса и приблизительно 1500 предполагаемых в 39 странах. Из них 7, в которых эта болезнь уже была обнаружена ранее, и 32, где она зарегистрирована впервые.

С начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом, уточнил гендиректор ВОЗ. Все они имеют отношение к странам, где оспа обезьян существовала прежде.

Обезьянья оспа — редкая зоонозная вирусная инфекция, которая передаётся контактным и воздушно-капельным путём. У заразившегося появляется сыпь, которая может быть болезненной и вызывать зуд. Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от 1% до 10%.

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