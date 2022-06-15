ВОЗ созовёт чрезвычайный комитет для оценки опасности оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения 23 июня созовёт комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить, представляет ли вспышка оспы обезьян чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он заявил, что в рамках текущей вспышки вирус оспы обезьян ведёт себя необычно по сравнению с предыдущими случаями и вызывает беспокойство, пишет kommersant.ru.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтверждённых случаев вируса и приблизительно 1500 предполагаемых в 39 странах. Из них 7, в которых эта болезнь уже была обнаружена ранее, и 32, где она зарегистрирована впервые.

С начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом, уточнил гендиректор ВОЗ. Все они имеют отношение к странам, где оспа обезьян существовала прежде.

Обезьянья оспа — редкая зоонозная вирусная инфекция, которая передаётся контактным и воздушно-капельным путём. У заразившегося появляется сыпь, которая может быть болезненной и вызывать зуд. Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от 1% до 10%.

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