ВОЗ создаст экспертную группу для продолжения изучения коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаёт новую экспертную группу, которая продолжит изучение происхождения COVID-19. При этом организация призывает не политизировать данный процесс.

В заявлении ВОЗ, опубликованном в четверг, говорится о том, что с начала пандемии организация ведёт активную работу с научным сообществом, чтобы точно определить причины возникновения SARS-CoV-2. Это важно для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии, пишет rg.ru.

ВОЗ призвала все правительства деполитизировать ситуацию, а также сотрудничать для ускорения исследований и разработки общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. В организации подчеркнули, что изучение природы появления SARS-CoV-2 “не является приписыванием вины, указанием пальцем или политическим подсчётом очков”.

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