ВОЗ сообщила о сокращении продолжительности жизни в мире

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Продолжительность жизни в мире сократилась на два года, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, в новом отчёте ВОЗ, появившемся 20 мая, показано, что мир при пандемии потерял примерно два года продолжительности жизни — с 72,5 до 71 года. Представитель ВОЗ отметила, что такая тенденция выявлена впервые с 1950 года, передаёт regnum.ru.

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