ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости оспой обезьян в мире

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Число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Число сообщений о случаях заболевания снизилось за последние восемь недель. Это очень обнадёживает, — сообщил глава ВОЗ, пишет eadaily.com.

Он добавил, что такая тенденция обнадёживает, но при этом выразил озабоченность тем, что в нескольких странах вспышка болезни ещё на пиковой стадии.

Глава ВОЗ отметил, что на Северную и Южную Америку приходится почти 90% случаев заражения, зарегистрированных на прошлой неделе. Всплеск заболеваемости наблюдается в Гане, где зарегистрировано также четыре летальных исхода.

– Прекращение передачи оспы обезьян от человека человеку требует комплексного подхода. При этом меры общественного здравоохранения сосредоточены на сообществах, которые подверглись наибольшему риску, — подчеркнул Гебрейесус.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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