ВОЗ сообщила о снижении в мире смертности от ковида на 17%

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Более 3,2 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, около 10 тысяч умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 2%, а количество летальных исходов – на 17%, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Как отмечается в её еженедельном бюллетене, с 12 по 18 сентября значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Африке (минус 35%), Восточном Средиземноморье (минус 14%) и Америке (минус 12%). Смертность существенно уменьшилась в Восточном Средиземноморье (минус 46%), Африке (минус 27%), Западно-Тихоокеанском регионе (минус 27%) и Европе (минус 22%).

По данным ВОЗ, Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю – 605 919. Далее следуют США (395 117), Республика Корея (389 579), Россия (372 485) и Китай (297 693).

По состоянию на 21 сентября в ВОЗ поступили сообщения о 610 393 563 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 508 521 умершем, пишет стопкоронавирус.рф.

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