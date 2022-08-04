ВОЗ сообщила о снижении на 9% заболеваемости ковидом в мире

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Более 6,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 14 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 9%, а летальных исходов – на 3%, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как отмечается в еженедельном бюллетене организации, “число случаев заболевания с 25 по 31 июля уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей”. При этом было зарегистрировано на 3% меньше случаев смерти заболевших.

Рост числа заразившихся зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 20%) и Африке (плюс 5%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Европе (минус 35%) и Восточном Средиземноморье (минус 12%). Значительный рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 44%), Восточном Средиземноморье (плюс 26%) и Юго-Восточной Азии (плюс 20%). В то же время она снизилась в Европе (минус 26%), пишет стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 3 августа в ВОЗ поступили сообщения о 557 018 226 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 401 046 умерших.

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