ВОЗ сообщила о снижении на 8% за неделю смертности от ковида

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Более 10 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 52 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 5% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов – на 8%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в еженедельном бюллетене организации, с 28 февраля по 6 марта “число новых случаев COVID-19 и смертность продолжили снижение, они уменьшились соответственно на 5% и 8% по сравнению с предыдущей неделей”. В организацию поступили сообщения о заражении 10 391 854 человек. Зарегистрировано 52 740 летальных исходов.

В Европе, на которую приходится 45% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, заболеваемость снизилась на 18%, а смертность – на 15%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщила Республика Корея (1 461 431). Далее следуют Германия (1 108 231), Вьетнам (1 013 343), Россия (650 540) и Япония (452 763), передаёт tass.ru.

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