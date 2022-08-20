ВОЗ сообщила о снижении на 24% заболеваемости ковидом в мире

0

Более 5,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 15 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 24%, а количество летальных исходов – на 6%, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, “с 8 по 14 августа по сравнению с предыдущей неделей число новых случаев заболевания уменьшилось на 24%”.

Наиболее существенное снижение заболеваемости зафиксировано в Европе (минус 38%), Африке (минус 38%) и Восточном Средиземноморье (минус 30%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 31%) и Юго-Восточной Азии (плюс 12%), пишет стопкоронавирус.рф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.