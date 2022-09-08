ВОЗ сообщила о снижении на 12% заболеваемости ковидом в мире

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Почти 4,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 13 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествовавшими семью днями на 12%, а количество летальных исходов – на 5%, сообщила в еженедельном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

Особенно значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Восточном Средиземноморье (минус 29%), Юго-Восточной Азии (минус 22%) и Европе (минус 15%). Смертность существенно уменьшилась в Юго-Восточной Азии (минус 24%) и Европе (минус 22%), пишет стопкоронавирус.рф.

По данным ВОЗ, Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю – 1 164 787. Далее следуют США (586 509), Республика Корея (585 374), Россия (323 500) и Китай (238 044).

По состоянию на 6 сентября в ВОЗ поступили сообщения о 603 164 436 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 482 338 умерших.

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