ВОЗ сообщила о новом антирекорде по Covid-19 в мире

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За последние сутки по миру зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным ВОЗ, всего с начала пандемии во всех странах мира в сумме зафиксировано 336 790 193 случая заражения. 5 560 718 случаев имели летальный исход, передаёт rg.ru.

В пятёрке стран-“лидеров” по количеству заражённых: США (67 437 353 человека), Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894), Великобритания (15 506 754) и Франция (14 779 277).

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