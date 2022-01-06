ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся ковидом в мире за сутки

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Всемирная организация здравоохранения сообщила накануне о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за всё время пандемии.

Кроме того, впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило 2 млн.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на вечер 5 января в ВОЗ поступили сведения о 293 750 692 инфицированных и 5 454 131 умершем. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 294 039, летальных исходов – на 7 011, пишет tass.ru.

За последние восемь дней суточный прирост выше 1 млн инфицированных был зафиксирован ВОЗ семь раз. За последние сутки он впервые за время пандемии превысил 2 млн. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 1 января нынешнего года, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Больше всего подтверждённых случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США – 55 972 114. Далее следуют Индия (35 018 358), Бразилия (22 305 078), Великобритания (13 641 524) и Россия (10 585 984). Летальных исходов больше всего в США – 821 408, вторую строчку занимает Бразилия (619 209), третью – Индия (482 551).

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