ВОЗ сообщила о 780 подтверждённых случаях заражения оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 780 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян, следует из информационного бюллетеня организации. Случаи заражения выявлены в 27 странах.
– С 13 мая по 2 июня поступили сообщения о 780 подтверждённых лабораторным путём случаях оспы обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырёх регионах, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян, — сообщили в организации.
1 июня генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о более чем 550 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян. По его словам, в большинстве случаев речь идёт о «мужчинах, имевших секс с мужчинами» и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья.
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