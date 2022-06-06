ВОЗ сообщила о 780 подтверждённых случаях заражения оспой обезьян

1 июня генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о более чем 550 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян. По его словам, в большинстве случаев речь идёт о «мужчинах, имевших секс с мужчинами» и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья.

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