ВОЗ сообщает о снижении темпов распространения коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения отмечают замедление темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен.

Это происходит за счёт целого ряда факторов и, в первую очередь, за счёт мер, которые применяют страны для того, чтобы прервать цепочки передачи вируса и не допустить инфицирования других людей, — сказала Керкховен.

По её словам, пишет lenta.ru, большую роль также сыграли действия государства по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медицинских работников и усилия в рамках кампаний вакцинации людей.

Керкховен призвала страны, в которых число инфицированных снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. Она добавила, что в настоящее время эти государства проходят критический этап.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил возможность контролировать коронавирус. Глава организации отметил, что в мире количество новых случаев заражения вирусом снижается уже третью неделю подряд. Он подчеркнул, что на глобальном уровне это обнадеживающе новости. Данная тенденция свидетельствует о том, что коронавирус можно контролировать, даже учитывая появление его новых вариантов, пишет источник.

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