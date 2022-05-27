ВОЗ сократила число отслеживаемых вариантов коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения исключила из категории вариантов под наблюдением VUM все ранее отслеживаемые коронавирусы. Продолжается только мониторинг «омикрона» и «дельты».

Из категории вариантов под наблюдением VUM (Variants under monitoring) исключены B.1.640 и XD, пишет medvestnik.ru. Организация оставила под наблюдением только «дельту», «омикрон» и отдельно шесть его линий.

– К вариантам, вызывающим беспокойство (VOC), теперь относятся «дельта» (B.1.617.2), «омикрон» (B.1.1.529). К вариантам, вызывающим беспокойство и находящимся под наблюдением (VOC-LUM), относятся BA.4 и BA.5, BA.2.12.1, BA.2.9.1, BA.2.11 и BA.2.13, – указали в ВОЗ.

Наблюдение за остальными вариантами коронавируса ВОЗ прекратила.

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