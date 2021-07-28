ВОЗ: смертность от COVID-19 выросла в мире за неделю на 21%

0

Заражаемость коронавирусом выросла в мире за минувшую неделю на 8%, а смертность – на 21%.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), всего было зарегистрировано более 3,8 млн случаев инфицирования и свыше 69 тыс. летальных исходов, причём особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке, пишет tass.ru.

Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе (с 19 по 25 июля) 3,8 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей. В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения, тогда как на предшествующей неделе было по 490 тыс. ежедневно, – говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

При этом “резко возросло количество летальных исходов”: умерли свыше 69 тыс. человек, что на 21% больше, чем неделей ранее.

Как добавили в ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса “дельта” расширил свою географию уже до 132 стран.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.