ВОЗ: случаи заражения коронавирусом от бессимптомных больных крайне редки

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Если человек болеет коронавирусом бессимптомно, вероятность заразиться от него невысока. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов.

– Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передаёт вирус другому человеку, – сказала она.

По словам эксперта, пишет novostipmr.com, ВОЗ располагает множеством докладов из стран, которые тщательно отслеживают контакты заражённых людей. Они следят за бессимптомными случаями, за контактами и не выявляют передачи вируса.

– Это происходит очень редко и практически не освещается. Мы постоянно следим за этими данными и стараемся получить больше информации от стран, чтобы дать достоверный ответ на этот вопрос, – пояснила Мария ван Керкхов.

При этом она подчеркнула, что следует различать случаи, когда человек действительно болеет бессимптомно, и когда он только начинает болеть, но симптомы ещё не начали проявляться в полной мере.

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