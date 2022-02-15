ВОЗ скоро озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

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Сформированная Всемирной организацией здравоохранения Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели озвучит результаты своей работы.

Об этом заявил на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

– В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели, – сказал Клюге.

Он отметил, что группа работает над вопросом происхождения SARS-CoV-2, а также над специальной системой определения возникновения новых патогенов.

В прошлом году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.

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