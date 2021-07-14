ВОЗ: Штамм коронавируса “дельта” обнаружили уже в 111 странах

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Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса “дельта”, выросло до 111. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

– Вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и эволюционировать, – говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

В нём также подчёркивается, пишет tass.ru, что четыре штамма, которые отнесены к категории “вариантов, вызывающих обеспокоенность” – “альфа”, “бета”, “гамма” и “дельта” – демонстрируют “повышенную заразность”.

– Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента. Повышенная заразность означает, что “дельта”, скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире, – констатировали в ВОЗ.

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