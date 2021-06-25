ВОЗ: Штамм “дельта” в два раза заразнее изначального коронавируса

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Вариант коронавируса “дельта” может стать доминантным, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По её словам, пишет ria.ru, он уже присутствует более чем в 85 странах. Учёный отметила, что пациент с таким штаммом может инфицировать “двух, четырёх, шестерых и даже восьмерых человек”, — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей.

Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжёлого протекания болезни, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Специалист добавила, что, несмотря на важность вакцинации, людям следует продолжать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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