ВОЗ: Штамм “дельта” в два раза заразнее изначального коронавируса

ВОЗ: Штамм “дельта” в два раза заразнее изначального коронавируса

Вариант коронавируса “дельта” может стать доминантным, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По её словам, пишет ria.ru, он уже присутствует более чем в 85 странах. Учёный отметила, что пациент с таким штаммом может инфицировать “двух, четырёх, шестерых и даже восьмерых человек”, — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей.

Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжёлого протекания болезни, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Специалист добавила, что, несмотря на важность вакцинации, людям следует продолжать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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