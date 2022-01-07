ВОЗ считает маловероятным, что “омикрон” станет последним вариантом коронавируса

-Хотелось бы [чтобы это был последний вариант], но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно, – отметил он. – Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи “омикрона. Есть также большие проблемы с иммунизацией – миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку.

Райан добавил, что, “к сожалению, есть ещё множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов.