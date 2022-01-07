ВОЗ считает маловероятным, что “омикрон” станет последним вариантом коронавируса

ВОЗ считает маловероятным, что “омикрон” станет последним вариантом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что “омикрон” станет последним вариантом коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 

-Хотелось бы [чтобы это был последний вариант], но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно, – отметил он. – Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи “омикрона. Есть также большие проблемы с иммунизацией – миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку. 
Райан добавил, что, “к сожалению, есть ещё множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов.
– Мы надеемся, что этого не произойдет, но в настоящее время мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы предотвратить такое развитие событий, – подытожил специалист.

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