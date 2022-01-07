ВОЗ считает маловероятным, что “омикрон” станет последним вариантом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что “омикрон” станет последним вариантом коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
-Хотелось бы [чтобы это был последний вариант], но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно, – отметил он. – Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи “омикрона. Есть также большие проблемы с иммунизацией – миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку.
Райан добавил, что, “к сожалению, есть ещё множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов.
– Мы надеемся, что этого не произойдет, но в настоящее время мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы предотвратить такое развитие событий, – подытожил специалист.
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