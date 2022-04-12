ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 «далека от завершения»

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Уровень передачи коронавируса остаётся высоким при низком охвате населения вакцинацией в большом числе стран. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Передача [коронавируса] остаётся очень высокой, а охват вакцинацией очень низок в слишком большом числе стран, — сказал Гебрейесус на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Он отметил, что несмотря на снижение смертности от коронавируса в мире, ослабление ограничительных мер приводит к распространению заболевания и повышает риск появления новых штаммов, пишет gazeta.ru. По его словам, в настоящее время «исключительно важное значение» играют три фактора. Первый — «усталость» населения от социальной изоляции, второй — то, что продолжительность иммунитета после первой вакцинации или инфицирования «остаётся неизвестной» и третий — невозможность «предсказать, как вирус будет эволюционировать».

– Равный доступ к вакцинации большей части групп риска остаётся самым мощным инструментом, который имеется у нас для спасения жизней, — подчеркнул глава ВОЗ, добавив, что «основную обеспокоенность» при этом вызывает по-прежнему большое количество непривитых работников здравоохранения и других лиц из групп риска.

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