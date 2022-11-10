ВОЗ: С начала года смертность от COVID-19 снизилась на 90%

Еженедельное количество смертей от COVID-19 с начала этого года уменьшилось на 90%. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Так, если в феврале еженедельное количество смертей превышало 75 тысяч, то за прошедшую неделю ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей во всем мире, передаёт coronavirus.rbc.ua.

– Мы прошли долгий путь, и это определённо повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными, – сказал Гебреисус.

При этом он отметил, что новые штампы болезни продолжают распространяться.

– Почти 10 тысяч смертей в неделю – это на 10 тысяч больше, чем у болезни, которую можно предотвратить и лечить, – подчеркнул Гебреисус.

Отметим, что с 31 октября по 6 ноября количество новых зарегистрированных случаев коронавируса составило 2,1 миллиона, что на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число новых смертей за неделю уменьшилось на 10%.