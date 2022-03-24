ВОЗ: Риск вспышек COVID-19 сохранится, пока в мире не достигнут широкий охват прививками

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Опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в мире сохранится до тех пор, пока не будет обеспечен широкий охват прививками.

Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, подтвердивший, что целью ВОЗ остаётся достижение уровня вакцинации в 70% во всех странах к середине 2022 года.

Он добавил, что приоритет следует отдать иммунизации работников здравоохранения, пожилых людей и “других групп риска”. По словам гендиректора ВОЗ, в настоящий момент “треть населения планеты остаётся невакцинированной”, пишет tass.ru.

– Пока мы не достигнем высокого охвата вакцинацией, мы продолжим сталкиваться с риском резкого роста инфицирования и появлением новых вариантов [коронавируса], которые избегают воздействия вакцины, – констатировал глава ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что в мире продолжается “рост числа случаев COVID-19”, который обусловлен “широкими вспышками в Азии и новой волной в Европе”. При этом несколько стран сталкиваются сейчас “с самым высоким уровнем смертности за всё время с начала пандемии”. Это происходит ввиду “скорости распространения омикрон-варианта”, а также из-за “повышенного риска смерти среди тех, кто не привит, особенно среди пожилых людей”, резюмировал Гебрейесус.

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