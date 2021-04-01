ВОЗ рекомендует отмечать Пасху на открытом воздухе

ВОЗ рекомендует отмечать Пасху на открытом воздухе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации относительно религиозных мероприятий, приуроченных к Пасхе, призвав проводить их на открытом воздухе.

– В странах, где регистрируется рост числа случаев заражения коронавирусом, следует серьезно подумать о виртуальных собраниях, их переносе или сокращении, — говорится в заявлении Европейского регионального бюро ВОЗ.

Согласно рекомендациям ВОЗ, любое религиозное служение должно проводиться на открытом воздухе, когда это возможно. Важно также не забывать о соблюдении социальной дистанции, использовании защитных масок и гигиене рук.

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