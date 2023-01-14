ВОЗ рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19

ВОЗ рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19

Ведущий специалист программы Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз назвала желательные сроки изоляции для пациентов с симптомами коронавируса.

ВОЗ рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19 и пять дней для тех, у кого нет симптомов, — подчеркнула она на брифинге ООН в Женеве, пишет ria.ru.

Несколькими днями ранее глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество зарегистрированных смертей, связанных с коронавирусом, занижено из-за Китая.

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