ВОЗ разработала новый план реагирования на ЧС в здравоохранении

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Региональный офис Всемирной организации здравоохранения в Европе объявил о запуске плана по переходу на новый этап в отношении COVID-19 и чрезвычайных ситуаций.

Он включает инвестирование и повышенное внимание государств к «совместному эпиднадзору», наращивание лабораторного потенциала для сбора и анализа данных о заболевании, а также предоставление конкретных планов, «начиная от реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа и заканчивая комплексным планированием реагирования на пандемии респираторного вируса». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте организации, пишет news.ru.

– Окончание глобальной чрезвычайной ситуации с COVID-19 — это не повод собирать вещи и двигаться дальше, — подчеркнула старший сотрудник по ЧС европейского офиса ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

Она призвала также не упустить «прогресс и уроки» последних трёх лет.

Предполагается, что переход на новый план станет базой для будущей пятилетней программы действий по укреплению готовности к ЧС в здравоохранении в Европейском регионе в 2024–2029 годах.

Режим ЧС в связи с пандемией COVID-19 действовал в мире с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ, за время пандемии в мире зафиксировали 767 750 853 случая заражения вирусом, при этом умерли 6 941 095 человек. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь заявил, что истинное число умерших приближается к 20 млн.

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