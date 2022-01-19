ВОЗ рассказала о «невидимой» разновидности омикрона

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Всемирная организация здравоохранения отслеживает новую разновидность омикрон-штамма BA.2 не отдельно, а в комплексе с остальными подвидами.

По данным ВОЗ, по состоянию на 7 января на основной подвид омикрона, BA.1, приходится порядка 98 процентов генетических последовательностей, загруженных в международную базу данных GISAID. В организации рассказали, что в разновидности BA.2, в отличие от BA.1 и BA.3, отсутствует одна из характерных для штамма мутаций — делеция, то есть выпадение аминокислот 69-70 в гене S-белка. Именно это отличие BA.2 от «стандартных» версий штамма делает его своего рода «невидимым» для ПЦР-тестов. Вместо положительного результата системы тестирования могут выдавать сбои, передаёт lenta.ru.

Заражение этой разновидностью омикрон-штамма было обнаружено у трёх человек в Швеции. Новая мутация была также обнаружена в ЮАР, Австралии, Великобритании, Израиле, Дании, Норвегии и Индии.

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