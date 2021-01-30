ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине “Спутник V” в ближайшие недели

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 “Спутник V” в течение ближайших недель.

Об этом сообщила заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, пишет ria.ru.

Что касается российской вакцины, то у нас была новая встреча с производителями, планируются и последующие встречи. ВОЗ всё ещё ожидает представления некоторой основной информации, и это должно произойти в ближайшие несколько недель, – сказала Симао.

Вакцина “Спутник V” основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение в России, Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

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