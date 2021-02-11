ВОЗ: Распространение новых штаммов коронавируса не приведёт к новой пандемии

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Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует начало новой пандемии. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Новые варианты – жестокое напоминание о том, что вирус всё ещё бьёт по нам. Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку. Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными, – подчеркнул Клюге.

По его мнению, пишет tass.ru, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.

И, наконец, они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин. Мы это видели с обычным гриппом, могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины. Мы должны быть честными: 2021 год станет ещё одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым. 2020 год застал нас врасплох, мы вошли на неизвестную с научной точки зрения территорию. Теперь у нас есть некоторые положительные элементы, в том числе вакцины. И пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят, – подчеркнул Клюге.

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