ВОЗ проведёт срочное совещание из-за нового штамма COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения проводит сегодня срочное совещание из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке.

В ВОЗ заявили, пишет gazeta.ru, что отслеживают новую мутацию. На встрече представители организации планируют обсудить, насколько вакцинация защищает от нового штамма, а также возможные способы лечения болезни в этом случае.

– Мы пока мало что знаем об этом. Что мы действительно знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса, — отметила Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации (некоторые из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам) и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

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