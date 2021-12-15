ВОЗ прогнозирует увеличение нагрузки на здравоохранение из-за омикрон-штамма

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Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как ожидается, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья. Это в свою очередь может вызвать рост смертности, заявили в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Расширение заражений из-за “омикрона”, как ожидается, приведёт к большему числу госпитализаций. Это увеличит нагрузку на работников передовой линии и системы медицинской помощи, что может привести к большему числу смертей, – отметила пресс-служба ВОЗ в ответ на вопрос о развитии эпидемиологической ситуации в условиях распространения “омикрона”.

В женевской штаб-квартире напомнили, что у многих стран пока нет возможностей для секвенирования образцов биоматериала всех заболевших и умерших от ковида. Поэтому в ВОЗ не исключают, что будет трудно получить точную информацию о том, заражение каким именно штаммом привело к летальному исходу, пишет tass.ru.

В то же время, в организации ожидают, что в ближайшие недели будет поступать больше данных о тяжести протекания болезни при заражении “омикроном”. Такие сведения “нужны для полного понимания клинической картины инфицированных” этим вариантом коронавируса. ВОЗ призывает страны собирать данные о лечении пациентов в больницах и делиться ими, используя для этого платформу организации по COVID-19.

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