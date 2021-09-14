ВОЗ призывает устранить “вакцинное неравенство”

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин “пятном на коллективной совести”. Он в очередной раз напомнил о своём призыве к мировому сообществу отказаться от бустерной вакцинации как минимум до конца года, и ещё раз акцентировал внимание на “шокирующем неравенстве” в распределении вакцин.

По словам Гебрейесуса, пишет rg.ru, люди получили уже свыше 5,5 миллиардов прививок, при этом почти 80% из них были сделаны в странах с доходами выше средних. В Европейском регионе целевого уровня иммунизации населения в 10% достигли уже 90% государств, а 60% стран привили не менее 40% своих граждан. Согласно цели ВОЗ, к концу сентября должно быть привито не менее 10% населения во всём мире, а к концу года эта цифра должна возрасти до 40%.

Глава ВОЗ добавил, что самый быстрый способ преодоления пандемии – вакцинация наиболее подверженных риску категорий населения во всех странах с одновременной работой над минимизацией распространения вируса. По его словам, чем дольше продолжается “вакцинное неравенство”, тем больше возможностей получает коронавирус, в том числе, могут появиться мутации, способные избегать действия вакцин.

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