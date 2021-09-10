ВОЗ призывает страны активно делиться вакцинами друг с другом

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Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны занять активную позицию в вопросе обмена и распространения вакцин от коронавируса.

Чтобы выйти из острой фазы, нам необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации – все страны сейчас работают над снижением скептицизма, – а также наращивать потенциал производства. Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учётом местных возможностей и экспертного опыта. И третье: нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться вакцинами, – заявил Клюге на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития.

Ханс Клюге отметил, что Европейская техническая консультативная группа говорила о достижении порога в 80% охвата вакцинацией населения до появления более трансмиссивного и опасного варианта вируса. Поэтому важно понимать, что вакцинация сама по себе не может привести к коллективному иммунитету населения, пишет tass.ru.

Очень важно уточнить, что вакцинация не является средством достижения коллективного иммунитета. Вакцинация позволяет предотвратить тяжёлое течение заболевания и смерть. Мы видим, что заболеваемость с тяжёлым течением и смертность в странах, которые наращивают охват вакцинации, существенно снижается, – пояснил он.

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