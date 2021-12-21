ВОЗ призывает отменить празднование Рождества

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Избегать лишних контактов и поездок и в идеале провести безопасное Рождество в семейном кругу призывает Всемирная организация здравоохранения.

Руководство ВОЗ предупредило о рисках, связанных с быстрым распространением нового штамма “омикрон” по миру, передаёт euronews.com.

– Нам всем надоела эта пандемия, всем хочется провести время с друзьями и семьёй. Но отменить какое-то мероприятие лучше, чем потом лишиться жизни. Лучше отменить что-то сегодня и отпраздновать потом, чем праздновать сегодня, а после горевать. Никто ведь не хочет оказаться в аналогичной ситуации снова через 12 месяцев,- отметил генсек ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Европейские страны начали принимать ограничительные меры задолго до призыва ВОЗ. Австрия пережила трёхнедельный локдаун, Нидерланды и Дания под самые праздники объявили о закрытии культурных заведений, а в Швейцарии многих перевели на удалённую работу. В Германии власти изучают возможность введения ограничений на контакты сразу после Рождества, причём для всех групп граждан.

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