ВОЗ призывает облегчить требования для зарубежных путешествий

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала облегчить требования для зарубежных путешествий. Комитет порекомендовал не требовать предоставления сертификата о вакцинации при пересечении границ.

Эксперты организации подчеркнули, что в настоящий момент в мире отсутствует равномерное распределение препаратов от коронавируса. В связи с этим государствам-членам ВОЗ предложили по возможности отменить требование проходить карантин и предоставлять отрицательный ПЦР-тест по приезде в страну, пишет lenta.ru.

Однако специалисты добавили, что принимать решение необходимо на основании оценки рисков. Кроме того, в ВОЗ предложили признать все вакцины от COVID-19, вошедшие в перечень препаратов, которые рекомендовано применять для экстренной борьбы с инфекцией.

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