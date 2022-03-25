ВОЗ призывает не расслабляться по поводу коронавируса

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Пандемию COVID-19 невозможно победить без лёгкого доступа к тестированию, предупреждает представитель ВОЗ, доктор Дэвид Набарро. Эксперт Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что «ужасно много людей» всё ещё умирает от коронавируса.

Доктор Дэвид Набарро, специальный представитель ВОЗ по вирусу, призвал людей помнить, что COVID-19 «по-прежнему опасен» и что без массового тестирования трудно отслеживать, где появляется вирус.

– Вирус — это проблема. Люди — это решение. Вы не можете решить проблему и жить с COVID, если не знаете, где находится вирус. Итак, есть одна вещь, которую я хотел бы попросить все правительства сохранить, — это лёгкий доступ к тестированию. Мы всегда говорим, что если доля людей с положительным результатом теста в стране превышает 10 процентов, значит, проводится недостаточное тестирование. Мы всё ещё находимся в эпицентре довольно неприятной пандемии — в последнее время в новостях преобладали другие вещи, — но я кратко подытожу, что вирус продолжает распространяться. Каждую неделю по-прежнему очень много людей заболевает и умирает, и мы не можем успокаиваться, – сказал Набарро.

Эксперт ВОЗ также призвал общественность по-прежнему носить маски в людных местах и ​​соблюдать «физическое дистанцирование», пишет mk.ru.

– Если вы уязвимы, если у вас есть другие заболевания, пожалуйста, защитите себя, и лучший способ сделать это — сделать прививку, — сказал он.

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