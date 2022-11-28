ВОЗ призывает адаптировать стратегию борьбы с ковидом к конкретной ситуации в странах

0

Страны должны корректировать стратегию борьбы с пандемией COVID-19 таким образом, чтобы она учитывала местные условия и поведение коронавируса. Важно также инвестировать средства в подготовку медицинского персонала. Об этом заявили в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя рост заболеваемости в ряде государств и регионов на фоне снижения в целом в мире числа выявляемых еженедельно случаев ковида.

– Мы находимся сегодня в лучшей ситуации, чем год или два года назад, имеем инструменты, включая вакцины, для борьбы с COVID-19. Странам нужно адаптировать стратегию к вирусу и местной ситуации. Важно инвестировать в кадры здравоохранения, обеспечивать непрерывность работы служб здоровья, – отметил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации ранее определил приоритеты в борьбе с ковидом, которые призваны приблизить завершение в мире состояния ЧС по COVID-19, напомнил Яшаревич. Во-первых, необходимы “надлежащая стратегия, системы и ресурсы” для выявления “вредоносных изменений” в коронавирусе, в частности появления “более трансмиссивных вариантов”, способных в большей степени, чем прежде, обходить иммунную защиту и вызывать более тяжёлое протекание болезни. Во-вторых, государства-члены ВОЗ должны располагать необходимыми возможностями для принятия мер в ответ на меняющуюся ситуацию. В-третьих, население планеты должно быть надлежащим образом защищено от ковида “эффективной и равноправной программой вакцинации”. В-четвёртых, следует проводить стратегию расширения равноправного доступа к терапевтическим средствам. И, наконец, необходимо продолжать укрепление “архитектуры подготовки к пандемиям”, пишет tass.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.