ВОЗ призвала разработать новые вакцины от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от COVID-19, следует из публикации о новой стратегии по вакцинации в ответ на распространение новых подвариантов «Омикрона».

Хотя вакцины спасли бесчисленное количество жизней, они существенно не уменьшили распространение COVID-19. Необходимы инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снижают передачу инфекции и обеспечивают более широкую и длительную защиту, — сказано в сообщении.

Организация настояла на том, чтобы руководство стран продолжало инвестировать в исследования и разработки, чтобы сделать эффективные и простые в использовании вакцины, такие как назальные спреи.

ВОЗ отметила, что за первый год применения вакцин от COVID-19 врачи спасли 19,8 млн человек. Они ввели более 12 млрд доз людям со всего мира и добились среднего охвата в 60% вакцинированных, пишет стопкоронавирус.рф.

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