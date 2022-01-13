ВОЗ призвала привлекать беременных к испытаниям новых вакцин от COVID-19

ВОЗ призвала привлекать беременных к испытаниям новых вакцин от COVID-19

Беременных женщин необходимо привлекать к проведению испытаний новых препаратов и вакцин от COVID-19. Такое мнение высказал в ходе брифинга гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, пишет lenta.ru, что в случае заражения представителей данной категории есть риск серьёзного течения болезни. Глава ВОЗ подчеркнул, что беременные во всех странах «должны иметь доступ к вакцинам для защиты собственных жизней и жизней своих детей».

Мы также призываем включать беременных в клинические испытания новых лекарств и вакцин, — добавил Гебрейесус.

По его словам, пока живой вирус Sars-Cov-2 в грудном молоке учёным не попадался, а заражение плода коронавирусной инфекцией фиксируется крайне редко.

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