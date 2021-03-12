ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер, введённых в связи с COVID-19

ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер, введённых в связи с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По её словам, пишет ria.ru, Всемирная организация здравоохранения советует странам соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер.

Мы очень рекомендуем индивидуальные меры, включающие ношение масок, так как маска очень защищает, поддержание гигиены рук и дезинфекцию поверхностей, а также соблюдение достаточного расстояния даже между людьми, находящимися в закрытых помещениях. Вирус коварный. Новые штаммы и варианты более заразны. Из-за этого надо быть ещё более осторожными, – заключила представитель ВОЗ.

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