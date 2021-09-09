ВОЗ призвала к мораторию на бустерные дозы вакцины до конца года

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продлить до конца года мораторий на дополнительные – так называемые “бустерные” – дозы вакцины от коронавируса.

– Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру тех людей, которые входят в группы риска, но они до сих пор не получили даже первую дозу. К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать не менее 40 процентов своего населения, – заявил Гебрейесус.

Он также отметил, пишет rg.ru, что бустерные дозы могут быть необходимы некоторым людям, у которых, к примеру, так и не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых перестали вырабатываться антитела.

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