ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали угрозой для мира выявленный в ЮАР новый штамм COVID-19, которому был присвоено название по греческой букве «омикрон».

Как считают специалисты, новая разновидность коронавируса может угрожать странам, которые ведут борьбу с его распространением. Также в ВОЗ полагают, что вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными.

В ВОЗ также предположили, что вариант омикрон распространяется быстрее, чем его предшественники, о чём свидетельствует опыт ЮАР, поэтому он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами. В организации призвали все страны уделить изучению нового варианта коронавируса большее внимание, пишет lenta.ru.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии. Эксперты ВОЗ включили данный штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность.

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