ВОЗ предупреждает о возвращении холеры

0

В XIX веке эпидемия холеры распространилась по всему миру и унесла много жизней. Учёные опасаются, что она уже на пороге и сегодня.

Холера – острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Согласно данным исследователей, ежегодно в мире холерой заболевают от 1,3 до 4 миллионов человек, из них 21 — 143 тысяч случаев со смертельным исходом. ВОЗ ежегодно мониторит данные о заболеваемости и количество вспышек холеры в этом году вызывает тревогу, передает focus.ua.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в последние несколько лет наблюдалось снижение заболеваемости, однако в 2022 году всё изменилось. С начала этого года 27 стран сообщили о вспышках холеры. Так, в Сирии заявили о 10 тысячах подозрительных случаев, кроме того заявления поступали от Гаити, которая уже была на пороге объявления свободной от холеры.

По словам Тедроса, вспышки становятся всё более смертоносными — средний уровень смертности в этом году втрое превышает этот показатель за последние 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.