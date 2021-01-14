ВОЗ предупреждает о возможном появлении новых штаммов коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном появлении новых штаммов COVID-19, объяснив это высокими темпами распространения инфекции.

В сообщении организации говорится, что чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что людям стоит ожидать появления новых разновидностей, пишет novostipmr.com.

Отмечается, что новый британский штамм коронавируса обнаружили уже на 50 различных территориях по всему миру. В то же время, южноафриканский штамм распространяется на 20 территориях, а в Японии есть своя, третья разновидность коронавируса.

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