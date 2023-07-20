ВОЗ предупреждает о повышенной нагрузке на систему здравоохранения из-за жары

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Установившаяся в ряде регионов мира аномально жаркая погода приводит к значительному увеличению нагрузки на системы здравоохранения, заявили в ВОЗ.



– Чрезвычайно жаркая погода оказывает возросшее давление на системы здравоохранения, – сказал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

Он отметил, что жара зачастую усугубляет ранее существовавшие у людей проблемы со здоровьем и приводит к преждевременной смерти и инвалидности. По его словам, наибольшую опасность такая погода представляет для пожилых, детей, а также малоимущих, пишет interfax.ru.

Гендиректор организации указал, что ВОЗ вместе со Всемирной метеорологической организацией работают над оказанием поддержки странам, которые столкнулись с аномальной погодой.

Ранее сообщалось, что жара продолжает доставлять неудобство жителям ряда стран южной Европы, в частности Испании и Италии. Как минимум в 20 городах Италии продолжает действовать введённый властями повышенный уровень опасности. Речь идёт, в том числе, о Риме, Флоренции и Болонье.

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