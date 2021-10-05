ВОЗ предупредила об усугублении вакцинного неравенства в мире

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Всемирная организация здравоохранения предупредила об усугублении вакцинного неравенства в мире и заявила, что использование бустерных прививок от COVID-19 усилит неравномерность доступа к препаратам.

ВОЗ призвала мировое сообщество сосредоточиться на расширении первичной вакцинации высокоприоритетных групп населения в условиях ограниченных поставок, пишет lenta.ru.

– Внимание по-прежнему сфокусировано на срочном повышении охвата глобальной вакцинацией первичными сериями с целью защиты от тяжёлого протекания болезни, — указали в ВОЗ, напомнив, что в национальных программах бустерных доз должны учитываться не только безопасность и эффективность вакцин, но и их наличие в мире.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Всемирном форуме лидеров, подчеркнул, что 75% вакцин получили страны с доходами выше среднего и с высоким уровнем доходов, а в страны с низким уровнем доходов было поставлено менее 0,5% от мирового объёма.

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