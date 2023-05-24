ВОЗ предупредила об угрозе новой смертельной пандемии

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Новая смертельная пандемия, более опасная, чем COVID, может охватить мир в будущем, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

По словам Гебрейесуса, человечество должно готовиться к тому, чтобы дать коллективный отпор, передаёт mir24.tv.

– Остаётся угроза появления другого варианта коронавируса, который может привести к новым вспышкам болезни и смертей. Также нельзя исключать угрозу появления нового патогена с ещё более смертоносным потенциалом, – отметил глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в США стремительно распространяется редкое и опасное грибковое заболевание, вызванное грибком Candida auris. Заболевание зафиксировано уже в половине штатов. Усугубила распространение грибка пандемия коронавируса, так из-за ковида выявлению Candida auris специалисты уделяли меньше внимания.

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