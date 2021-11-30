ВОЗ предупредила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма

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Новый омикрон-штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьёзными последствиями. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, опубликовав перечень приоритетных мер для борьбы с распространением инфекции.

ВОЗ отметила, пишет tass.ru, что для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

В зависимости от этих характеристик в будущем могут произойти всплески заболеваемости COVID-19, которые могут иметь серьёзные последствия. Общий глобальный риск, связанный с новым штаммом “омикрон”, оценивается как очень высокий, – говорится в документе, в котором подчёркивается, что “вероятность потенциального дальнейшего распространения “омикрона” на глобальном уровне является высокой”.

ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую очередь, а также тех, кто ещё не вакцинирован или ещё не полностью вакцинирован, – указывается в документе.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что нужно создать в разных регионах планеты сеть предприятий, где можно было бы быстро наладить выпуск вакцин и других лекарств, когда в этом возникнет необходимость из-за будущих пандемий. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.