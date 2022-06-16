ВОЗ предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 в мире

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что пандемию коронавируса не стоит полностью “сбрасывать со счетов”.

По словам эксперта, в настоящее время сохранилась значительная прослойка людей, которые ещё ни разу не встречались с вирусом COVID-19 и не вакцинировались от него, пишет mk.ru.

– Поэтому можно ожидать подъём заболеваемости коронавирусом в мире. Когда он произойдёт – спрогнозировать очень тяжело, – сообщила Вуйнович.

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