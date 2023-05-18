ВОЗ предупредила о рисках применения ИИ в области здравоохранения

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Люди должны проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта (ИИ), в частности чат-ботов на его базе, так как все риски при использовании такой системы не изучены. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

– ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья, — сказано в заявлении.

Как поясняется в материале, инструменты большой языковой модели, или по-другому LLMS, имитируют понимание и человеческое общение. Стремительное распространение чат-ботов вроде ChatGPT, Bard и Bert приводит к экспериментальному применению людьми ИИ в области здоровья.

Именно для этой цели важно сначала изучить и предотвратить все риски, которые могут негативно отразиться на здоровье людей, считают в ВОЗ. Уточняется, что ИИ в области медицины популярен не только среди обычных людей, но и среди медиков.

– Крайне важно, чтобы риски были тщательно изучены при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия решений или даже для расширения диагностического потенциала в условиях нехватки ресурсов, чтобы защитить здоровье людей и уменьшить неравенство, — добавляется в заявлении.

Ранее, 14 мая, британский ученый Стюарт Рассел в комментарии газете The Times предупредил о катастрофе, которую может вызвать ИИ. По его словам, есть достаточно высокая вероятность того, что в будущем ИИ может начать оказывать сопротивление попыткам человека им управлять.

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